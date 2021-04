De coronacijfers én de druk op de ziekenhuizen in ons land blijven hoog. Op intensieve zorg zijn er zelfs nog amper bedden vrij. Een moeilijke uitgangspositie voor het Overlegcomité vanmiddag. Er is nog geen consensus over evenementen in juli en augustus. Horecaterrassen mogen wél open vanaf 8 mei. Tot tien uur 's avonds en met tafels van vier.