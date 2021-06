Het Overlegcomité hakt de knoop door over de tweede stap in het zomerplan. Vanaf 27 juni is telewerk niet langer verplicht, en zijn er geen beperkingen meer voor wie wil gaan winkelen. De Horeca mag ook weer tafeltjes van 8 zetten en moet de deuren pas om 1 uur sluiten. Huwelijken en begrafenissen kunnen opnieuw met maximum 200 personen binnen en 400 buiten. En er komt opnieuw ruimte voor evenementen.