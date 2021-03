De verschillende overheden in ons land voeren een zogenaamde "paaspauze" in. Vanaf zaterdag en gedurende 4 weken gaan we met z'n allen opnieuw in een strengere lockdown. Dat moet een derde coronagolf met grote menselijke en economische impact voorkomen. De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité treffen ondermeer het onderwijs, de niet-essentiële winkels en de contactberoepen.