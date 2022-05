AB InBev-familie de Spoelberch koopt de helft van dierenspeciaalzaak Tom & Co, via hun investeringsmaatschappij Verlinvest. Geen toeval. Tijdens de coronapandemie is een echte huisdierenhype op gang gekomen en die heeft de sector stevig in beweging gezet. Een huisdier is steeds vaker een volwaardig gezinslid, en baasjes willen voor hen het beste van het beste. Heel wat start-ups spelen daar handig op in door in te zetten op duurzaamheid, gezondheid en een geïndividualiseerd aanbod.