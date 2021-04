SD Worx zet zijn veroveringstocht in Europa verder. De Belgische HR-dienstverlener met hoofdkwartier in Antwerpen neemt Aditro over. Het zet daarmee voor het eerst voet aan de grond in Noord-Europa. De overname past in de ambitie van SD Worx om tegen 2024 de nummer 1 te worden in Europa in loonverwerking en HR-diensten.