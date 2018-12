Overtollige bankbedienden afgeleid naar andere sectoren

In plaats van werknemers af te danken of op brugpensioen te sturen, willen de banken hen voortaan aan de slag laten gaan in andere sectoren. De banksector heeft daarover een protocolakkoord ondertekend met de vakbonden. Zo kunnen dure bankbedienden zelfs in de non-profit belanden.