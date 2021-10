Havens, vrachtvervoerders en winkelketens moeten de klok rond en 7 dagen op 7 werken. Die boodschap heeft de Amerikaanse president Biden gegeven. 't Is volgens de president noodzakelijk om de achterstand in de import van goederen en grondstoffen weg te werken. Een achterstand die de Amerikaanse economie steeds meer bedreigt, zeker met het "shopping season" in het vooruitzicht.