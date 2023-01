Terwijl steeds meer mensen door de gestegen prijzen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, worden de superrijken steeds rijker. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam naar aanleiding van de start van het Wereld Economisch Forum in Davos. Sinds 2020 is de rijkste 1 procent van de wereldbevolking 26.000 miljard euro rijker geworden. Het belasten van de superrijken en de grote bedrijven is volgens Oxfam de enige uitweg.