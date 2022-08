CO2 omzetten van een afvalstroom in de industrie naar nieuwe, nuttige en duurzame chemicaliën, dat is waar nieuwkomer Oxylum op mikt. Oxylum is een kersverse spin-off van de Universiteit Antwerpen. Vier jonge wetenschappers ontwikkelden een unieke electrochemische reactor, namen een patent op de technologie en zijn nu klaar om de markt te bestormen. Bedrijven die willen of moeten werken aan hun koolstofneutraliteit zijn hun voornaamste doelgroep.