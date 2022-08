Springpaarden voor een tornooi overbrengen naar een land buiten de Europese Unie. Of tenten voor een festival. En dat met een minimum aan douaneformaliteiten, wachttijden en kosten. Dat kan, via het zogenaamde ATA-Carnet, dat uitgereikt wordt door de Kamers van Koophandel. Sinds de brexit is het gebruik ervan fors toegenomen. En tóch blijkt het douanedocument nog onbekend bij heel wat ondernemers.