Padel verovert de wereld. Ook in ons land is het veruit de snelst groeiende sport. En dat lokt ondernemers. Ex-profvoetballer Tom De Sutter en zakenpartner Mattias Van Holm waren er al snel bij, en hebben de sport in Vlaanderen op de kaart gezet. Sinds deze maand bundelen ze de krachten met Alychlo, de holding van Marc Coucke, die sterk investeert in de vrijetijdseconomie. Over hun gezamenlijke plannen komen we meer te weten in een exclusief interview met Trends en Kanaal Z.