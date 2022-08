De hoge energieprijzen en de hoge inflatie tout court resulteren in een toeloop bij de goudwisselkantoren waar mensen veelal juwelen ruilen voor geld. Ook het enige pandjeshuis in ons land, in Brussel, krijgt almaar meer volk over de vloer dat tegen een onderpand, ook meestal juwelen, geld wil lenen. Allebei zien ze ook de gemiddelde waarde van de binnengebrachte goederen stijgen. Fors zelfs. Wat doet vermoeden dat ook mensen die dat vroeger niet nodig hadden een beroep op hun diensten doen.