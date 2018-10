Parkeergarages van nieuwbouwappartementen kampen met leegstand

Eén op vijf parkeerplaatsen van nieuwbouwprojecten wordt niet gebruikt. Dat blijkt uit een onderzoek van projectontwikkelaar Kolton samen met de Antwerp management School. Zeker in de stad is er minder nood aan privéparking, omdat daar steeds minder mensen een auto hebben. Maar de parkeerplaatsen duwen de prijs van nieuwbouw wel de hoogte in.