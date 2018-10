Parket legt verdachte geldstromen bloot in voetbalwereld

In 'Operatie Schone Handen', zoals het grote voetbalschandaal in ons land ondertussen heet, heeft het parket 19 mensen opgepakt. Eén van hen, de financiëel directeur van KV Mechelen, is aangehouden. De rest moet nog voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Speurders hebben ook meer dan 3 miljoen eruo in beslag genomen bij operaties in binnen- en buitenland.