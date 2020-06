Maandag kunnen de horecazaken in ons land weer opstarten, maar door de strenge beperkingen na de lange sluiting is de sector niet uit de zorgen. Dit weekend buigt de regering zich daarom over een steunpakket. Maar het parlement trekt het initiatief naar zich toe en keurde vanmiddag in commissievergadering nog snel een resolutie goed met maatregelen. Daarbij een tijdelijke btw-verlaging.