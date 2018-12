Passwerk opent 3e vestiging en start nieuwe activiteiten

Passwerk, dat mensen met autisme inzet als software testers, breidt uit. Nadat het dit jaar in West-Vlaanderen een derde kantoor opende, gaat het volgend jaar de Franstalige markt op met een kantoor in Brussel. Vanaf dan gaat het z'n mensen met een autismespectrumstoornis ook inzetten in een nieuw domein: de security-sector.