Een Uber worden voor pakjes. Dat is de ambitie van de Paxi-app. Wie een pakje wil versturen kan via het platform een automobilist, treinreiziger of fietser vinden die het op z'n traject komt oppikken en vervolgens aflevert bij de bestemmeling. Tijdens de lockdown zag het platform z'n aantal gebruikers verdubbelen tot ruim 5.000. Met huidige krapte aan klassieke koeriers heeft Paxi de wind in de zeilen.