PC-pionier Paul Allen overleden

Paul Allen, de mede-oprichter van Microsoft, is gestorven aan kanker. Hij werd maar 65 jaar. Allen en Bill Gates sloten vriendschap als tieners en richtten samen Microsoft op in 1975. Al na 8 jaar kregen ze ruzie en verliet Allen het bedrijf, maar dankzij de aandelen in de softwaregigant werd hij miljardair, en daarna investeerder en filantroop.