Ook pensioenexperten vinden de maatregelen die minister Lalieux op tafel legt onvoldoende om de pensioenen betaalbaar te houden. Het plan zaait ook verwarring over de pensioenleeftijd. En het feit dat het voorstel nog vóór de ministerraad op de straatstenen is gegooid, is niet bepaald bevorderlijk voor het klimaat binnen de regering. Terwijl die een resem hervormingen beloofd heeft.