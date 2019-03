Peruaanse AGP beloond als veelbelovende nieuwkomer in Vlaanderen

Vorig jaar hebben buitenlandse bedrijven voor 4,24 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd. Dat is het hoogste bedrag ooit. 'n Opmerkelijke investeerder is de Zuid-Amerikaanse AGP Group, Een fabricant van ultramoderne autoglasonderdelen. Die ontvangt de Trofee van Nieuwkomer van het Jaar van Flanders Investment and Trade.