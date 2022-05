Investeringen in energiebesparing blijken geen prioriteit te zijn voor beleggers boven de 55 jaar. Slechts 30% van deze oudere doelgroep en die nog niet beschikt over zonnepanelen of een warmtepomp, overweegt om deze investeringen te doen. Bij jongere beleggers in dat 50 procent. Dat is maar één van de bevindingen van de maandelijke beleggersenquête van ING.