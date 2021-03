De aliantie Pfizer/BioNtech denkt dit jaar 20% méér dosissen van z'n coronavaccin te kunnen leveren dan eerder gezegd: tot 2,4 miljard stuks. Bovendien blijkt uit testdata dat het vaccin ook het aantal asymptomatisch zieken fors terugdringt. Dat is belangrijk, omdat zij de onzichtbare motor van deze pandemie zijn. Eens die voorbij is, gaat de prijs voor een coronaprik wél stevig de hoogte in.