Farmareus Pfizer gaat de komende drie jaar ruim 1,2 miljard euro pompen in zijn vestiging in Puurs. 't Gaat om de grootste investering ooit in de fabriek. Zowel premier De Croo als Vlaams minister-president Jambon waren daar maar al te graag bij. De uitbreiding levert namelijk ook zo'n 250 extra banen op. Op dit moment werken er al 4.500 mensen bij Pfizer in Puurs.