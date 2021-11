Pessimistische uitspraken van de Moderna-topman in een interview met de Financial Times zijn hard binnengekomen bij beleggers. Ze staan in schril contrast met het optimisme bij concurrent Pfizer. Die denkt niet dat omikron alle huidige vaccins omzeilt. En zelfs dan nog beweert Pfizer in iets meer dan drie maanden een aangepast coronavaccin klaar te krijgen.