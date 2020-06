Terwijl er in heel wat bedrijven mensen worden ontslagen, haalt de farmaceutische sector alles uit de kast om nieuw personeel aan te trekken. De Amerikaanse farmareus Pfizer zoekt voor z'n vestiging in Puurs 150 nieuwe werknemers. Om ze in te zetten bij de productie van een coronavaccin. Pfizer is hoopvol dat het zo'n vaccin zal vinden, dat al in het najaar in productie kan. Om de 150 vaccinmakers te vinden, start het bedrijf vandaag met een wervende rekruteringscampagne.