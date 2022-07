Pianobouwer Chris Maene en de bekende architect Rafael Viñoly presenteren een nieuw type piano: één met gekromd klavier. Dat is niet alleen veel ergonomischer, het geeft het instrument ook een bijzondere klank. De voorbije 6 jaar investeerde de pianobouwer uit Ruiselede al 2,5 miljoen euro in een nieuwe generatie piano's, die de concurrentie moeten aangaan met het wereldmerk Steinway & Sons. Dat zet al 150 jaar de toon in de pianowereld.