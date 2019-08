De onzekerheid rond het Amerikaans-Chinees handelsconflict hakt in op de cijfers van de Picanol Group. De omzet de klassieke business, de weefmachines, is gekrompen met meer dan een kwart! De activiteiten van Tessenderlo daarentegen presteren wel goed, beter dan verwacht zelfs. Maar dat kan de krimp in de weefgetouwen niet compenseren.