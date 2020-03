Picanol sluit zijn productiesite in Ieper omdat de veiligheid van de werknemers niet voldoende is gegarandeerd en de vraag naar weefgetouwen stil ligt. Ook de biotechsector stelt zijn plannen bij. Galapagos en Bone Therapeutics schorsen klinische tests voor medicijnen omdat dit testpatiënten in deze coronatijden in gevaar brengt.