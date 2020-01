De productie bij weefmachineproducent Picanol ligt waarschijnlijk nog de hele week stil, na de zware aanval met ransomware van zondagnacht. Het bedrijf roept economische werkloosheid wegens overmacht in. Niet alleen de productie in Ieper, ook de Roemeense en Chinese vestigingen zijn getroffen. Volgens technologiefederatie Agoria is het aantal cyberaanvallen op onze bedrijven verdrievoudigd in 2019.

