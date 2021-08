De weefgetouwmaker en chemiegroep Picanol ziet in de eerste helft van dit jaar z'n omzet met bijna een vijfde toenemen tegenover coronajaar 2020. Dat is vooral te danken aan de verkoop van weefgetouwen, die 66% steeg. Zo kon het niet alleen meer dan 16 miljoen euro schulden aflossen, maar ook 45 miljoen investeren in energiegroep Tessenderlo en 50 miljoen in de Zwitserse garenfabrikant Rieter.