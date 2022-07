De pensioendeal van de regering wordt kritisch onthaald door de werkgevers. 't Is geen pensioenhervorming, maar een pensioenvervorming, vindt Voka. Want ze biedt geen antwoord op de vergrijzing die ons te wachten staat. Unizo is iets milder : de voorwaarden voor minimumpensioenen en de pensioenbonus gaan in de goede richting, vindt Unizo. Al gaat het akkoord niet ver genoeg. Ook het VBO ziet geen fundamentele hervorming in de pensioendeal.