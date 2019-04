In Nederland is het al jaren een traditie: het Planbureau becijfert de partijprogramma's voor de verkiezingen. Bij ons gebeurt dit nu ook voor het eerst. Het Planbureau heeft ruim driehonderd maatregelen van de dertien partijen van de Kamer doorgerekend - verdeeld over maar liefst zestig prioriteiten. Een huzarenstuk. Eén ding is alvast duidelijk: een begrotingsevenwicht is in verkiezingstijden geen prioriteit.