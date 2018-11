Plastic Odyssey wil plastic recycleren tot brandstof

Vier jonge Fransen willen de wereld rondvaren om mensen te leren hoe ze van plastic afval brandstof kunnen maken. Die technologie kan helpen voorkomen dat plastic zakken, verpakkingen of andere voorwerpen in onze oceanen terechtkomen en er een plasticsoep vormen. De Fransen zijn hun project in Brussel komen voorstellen.