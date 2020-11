Het energieverbruik van datacenters verminderen. Het is de ambitie van Ethernetics, een technologiestart-up uit Lochristi. Het jonge bedrijfje heeft daarvoor een platform én intelligente hardware ontwikkeld. Om z'n prototype verder af te werken en tot een commercialiseerbaar product te komen, kreeg het van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV 400.000 euro in de vorm van een converteerbare lening. Een lening die PMV dus kan omzetten in aandelen van de start-up.