Meer dan 1.500 poetshulpen die met dienstencheques werken, hebben vandaag het werk neergelegd. Ze eisen een loonsverhoging van 1,1 procent. Het is de eerste nationale staking van poetshulpen in ons land. De actie is georganiseerd door de christelijke vakbond.

