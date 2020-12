De nakende Brexit zorgt nu al voor logistieke problemen. Tesco, de grootste Britse supermarkt, is massaal niet-bederfbare goederen aan het inslaan, uit vrees voor tekorten vanaf januari. De supermarktketen waarschuwt ook voor prijsstijgingen. Autoproducent Honda heeft dan weer een tekort aan onderdelen voor z'n Britse autofabriek. In ons land was er vanmorgen overleg tussen douane en politie, samen met Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden.