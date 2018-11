Politieke crisis in Verenigd Koninkrijk escaleert

De Britse premier May is vastberaden om door te zetten met haar uittredingsakkoord. Dat heeft ze vanavond gezegd op een persconferentie. Ze zegt dat de deal in het nationale belang is en levert waar de Britten voor hebben gestemd. Maar velen denken daar duidelijk anders over. Het begint te lijken op een gevecht tegen windmolens.