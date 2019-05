Autodeelplatform Poppy, dat in handen is van Volkwagen-invoerder D'Ieteren, start morgen in Brussel. Poppy nam daarvoor Zipcar over van Avis dat het na 2,5 jaar voor bekeken hield in Brussel. Omdat Poppy al actief is in Antwerpen kan het z'n gebruikers nu een nieuwe dienst bieden: met een van z'n deelauto's van Antwerpen naar Brussel of vice versa.