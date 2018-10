Populistisch referendum verontrust Zwitserse bedrijven

In Zwitserland maakt de bedrijfswereld zich zorgen over een nieuw referendum. Dat wil de Zwitserse wet boven internationale verdragen stellen. 't is een voorstel van de populistische SVP. Die wil de macht van Europa indijken. Als ze hun zin krijgen, komen 600 handelsverdragen en bilaterale akkoorden op de helling te staan.