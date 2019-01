Portret van de Manager van het Jaar

Johan Thijs is vanavond uitgeroepen tot Manager van het Jaar. Het is 11 jaar geleden dat een bankier die titel wegkaapte. Toen ging de eer ook naar de topman van KBC. Een jaar later brak de financiële crisis uit en moest de overheid de bankverzekeraar redden. Maar KBC vandaag is niet die van toen, mede dankzij Johan Thijs.