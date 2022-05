Portugal versnelt de overstap naar hernieuwbare energie en het kan daarbij uitpakken met een Europese primeur. Het land heeft een drijvend zonnepark gebouwd in een stuwmeer; het is het grootste van z'n soort in Europa. Het zonnepark heeft ook een batterijopslagsysteem. Het is gebouwd door EDP, het grootste energieconcern van Portugal, en heeft 4 miljoen euro gekost.