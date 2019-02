Positieve signale van Chinees-Amerikaans handelsoverleg

Een hoopvol teken in de onderhandelingen tussen China en de VS om hun handelsconflict te beslechten: president Trump lijkt bereid tot enige rek op de deadline van 1 maart. Beide landen spraken in december af om tot die datum geen nieuwe sancties in te voeren. Trump toont zich opvallend optimistisch over de bereikbaarheid van een akkoord.