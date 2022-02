Koerierdienst PostNL legt de laatste hand aan z'n nieuwe sorteer- en distibutiecentrum in Willebroek. De nieuwe, volautomatische sorteermachine kan er tot 9.000 pakjes per uur verwerken. Zo wordt het centraal gelegen Willebroek binnenkort hét kloppend hart voor PostNL in ons land. Er zullen 400 mensen werken: 150 eigen medewerkers en 250 bezorgers.