De regering verdubbelt deze legislatuur het budget van het Centrum voor Cybersecurity, tot 50 miljoen euro per jaar. Premier De Croo was er vandaag te gast in de zogenaamde 'war room'. Daar worden verdachte domeinnamen en bedreigingen actief opgespoord. Het Centrum gaat ook zelf op zoek naar kwestbaarheden bij bedrijven. Internationaal een uniek systeem volgens de premier, en een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking.