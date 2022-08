Premier De Croo is bezorgd over de torenhoge energieprijzen: "Deze winter wordt een test, maar ook de komende winters zullen moeilijk zijn", zegt hij tijdens z'n Voka-zomerstage bij ICO, een autobehandelaar in de haven van Zeebrugge. Ondernemersorganisatie Voka pleitte tijdens het bezoek van De Croo voor een steunmechanisme voor energie-intensieve bedrijven. Maar de premier houdt die boot nog af.