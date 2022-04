In z'n strijd tegen de hoge energieprijzen, schakelt de Amerikaanse president Biden een versnelling hoger. Hij gaat niet enkel 180 miljoen olievaten uit de strategische reserves op de markt brengen, zoals we gisteren al vertelden. Hij wil oliebedrijven ook verplichten om hun ongebruikte bronnen aan te boren. En hij wil de grondstoffen, die nodig zijn voor de omslag naar hernieuwbare energie, in Amerika houden, om de bevoorradingszekerheid te garanderen.