De Turkse lira heeft een opmerkelijk herstel geboekt na een onverwachte maatregel van president Erdogan. Die voert de facto een renteverhoging door, maar wel op een heel verdoken manier. Want officieel doet hij absoluut geen afstand van zijn onconventioneel beleid van voortdurende renteverlagingen, ondanks de hoogoplopende inflatie. Het is dan ook twijfelachtig of deze ingreep de val de lira op lange termijn kan stoppen.