Zondagnacht heeft de Amerikaanse president verrassend genoeg zijn goedkeuring gegeven voor het coronasteunpakket. Eerder had hij de voorgestelde maatregelen "een schande" genoemd en de ondertekening geweigerd. Hij wou een coronacheque van liefst 2.000 dollar per Amerikaan, maar tegelijk de verspilling en onnodige elementen uit het pakket schrappen. Waarom hij nu plots inbindt, is niet duidelijk, maar 't is een opluchting voor de miljoenen werkloze Amerikanen.