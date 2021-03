Is de tijd van goedkope olie voorbij? Feit is alvast dat 'n vat ruwe Brent-olie opnieuw meer dan 70 dollar kost. Voor het eerst sinds meer dan één jaar. De directe aanleiding voor de prijsstijging is een aanval op één van de meest beschermde oliehavens ter wereld in Saoedi-Arabië. Al is er meer aan de hand dan dat.