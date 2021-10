De gasprijs gaat steeds wilder tekeer. Rond de middag zaten we aan een waanzinnige stijging van 60% in amper twee dagen tijd. Tot Russisch president Poetin het welletjes vond. Hij belooft dat z'n land zal helpen om de gasprijs te stabiliseren, wat op slag ook gebeurde. Intussen was het kwaad al geschied op de financiële markten. Maar ook economisch lopen we schade op. Zo zou een gemiddeld gezin in ons land z'n energiefactuur met ruim 700 euro zien stijgen.